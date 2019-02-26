Делегация Узбекистана отправилась в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Илхомом Неъматовым отправилась с визитом в Казахстан.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящих сегодня в Астане очередных узбекско-казахстанских межмидовских консультациях по вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям и проведения ряда двусторонних встреч с представителями официальных кругов РК.

В частности, запланировано обсуждение практических аспектов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, туризма и других, вопросов подготовки к предстоящей в Ташкенте 2-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и плана мероприятий по проведению Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

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