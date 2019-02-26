



Главы Узбекистана и Туркменистана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим коллегой Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа глав двух государств была посвящена текущим вопросам развития узбекско-туркменского диалога по приоритетным направлениям, подготовки к запланированным совместным мероприятиям, в том числе, 2-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в апреле этого года в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи