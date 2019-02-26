Делегация Узбекистана вернулась из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана во главе с заместителем главы ведомства Л.Кудратовым завершила визит в Туркменистан, предпринятый 24-25 февраля с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация посетила Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана, Государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнебит".

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