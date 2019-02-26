Узбекская делегация вернулась из Бахрейна

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана завершила визит в Бахрейн.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших 24 февраля в Манаме политических консультаций по линии МИД, посвященных актуальным вопросам развития межгосударственного диалога и существующей договорно-правовой базы.

Приоритетными направлениями развития сотрудничества были названы политика, торговля и экономика, обеспечение безопасности, инвестиции, туризм и гостиничный бизнес, сельское хозяйство, культурно-гуманитарная сфера, углубление взаимодействия в рамках международных организаций, правоохранительных органов.

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