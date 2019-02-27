Погода в Узбекистане на 28 февраля

Погода в Узбекистане на 28 февраля27.02.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 13-15о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 13-18о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла. 27-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ