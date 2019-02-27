



Погода в Узбекистане на 28 февраля



ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 13-18о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 13-18о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 13-18о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла. 27-28 февраля по горным районам республики лавиноопасно.

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