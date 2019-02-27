Глава Узбекистана провел встречу с представителем внешнеполитического ведомства США

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили текущее состояние и перспективы развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, технологий, бизнеса, рассмотрели вопросы содействия урегулированию ситуации в Афганистане.

Целью визита делегации является участие в состоявшемся в этот день в Ташкенте очередном, 7-м раунде узбекско-американских политических консультаций по линии ведомств внешней политики, в рамках которых были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества в рамках подгрупп "Политика", "Безопасность", "Экономика и торговля", "Человеческое измерение"

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