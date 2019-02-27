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В Узбекистане определены сроки проведения очередного музыкального фестиваля "Шарк тароналари"
27.02.2019 10:48

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по подготовке к проведению международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

Документ гласит:

"С целью дальнейшего повышения престижа международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", признанного международной организацией ЮНЕСКО в качестве крупного музыкального форума, воплотившего в себе благородные цели, направленные на укрепление сотрудничества и согласия между народами мира, сохранение и развитие традиций музыкального искусства, усиление межкультурного диалога:

1. Одобрить предложение Министерства культуры Республики Узбекистан, Союза композиторов и бастакоров Узбекистана и хокимията Самаркандской области о проведении 26–30 августа в городе Самарканде 12-го международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (далее – Фестиваль).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля (далее – Организационный комитет) согласно приложению.

3. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок разработать и утвердить Положение о проведении Фестиваля.

4. Организационному комитету (Арипов А.Н.) в целях проведения Фестиваля на высоком уровне в 2019 году:

  • в двухнедельный срок разработать и утвердить "дорожную карту";
  • до 1 апреля 2019 года утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением Фестиваля;
  • решить другие вопросы по подготовке и проведению Фестиваля.

5. Определить главную дирекцию международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" Министерства культуры Республики Узбекистан заказчиком по подготовке и проведению Фестиваля.

6. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел и хокимиятом Самаркандской области:

  • принять меры по приглашению на фестиваль ученых-музыковедов, известных артистов, ведущих специалистов и почетных гостей, в том числе из-за рубежа;
  • обеспечить проведение в рамках Фестиваля международной научно-практической конференции "Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока", участие в ней известных отечественных и зарубежных ученых-музыковедов и специалистов, а также исследователей со своими докладами;
  • в целях дальнейшего повышения престижа Фестиваля, привлечения внимания международного сообщества к музыкальной культуре Узбекистана организовать в рамках Фестиваля специальные "круглые столы", презентации и мастер-классы с участием зарубежных специалистов.

7. Министерству культуры Республики Узбекистан в рамках подготовки к Фестивалю до 1 июня 2019 года разработать и внести на утверждение в Организационный комитет:

  • программу международной научно-практической конференции;
  • список отечественных и зарубежных ученых-музыковедов, известных искусствоведов, опытных специалистов и почетных гостей, участвующих в Фестивале;
  • сценарии торжественного открытия и закрытия, а также художественных программ Фестиваля;
  • совместно с Академией художеств Узбекистана и Республиканской творческой ассоциацией "Тасвирий ойина" проекты логотипа Фестиваля и статуэтки для вручения призерам.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, покрываются Организационным комитетом на основе утвержденной в установленном порядке сметы в следующем порядке:

  • 70 процентов – в рамках бюджетных средств, предусматриваемых ежегодно в смете расходов Министерства культуры Республики Узбекистан на проведение культурных мероприятий;
  • 30 процентов – за счет местного бюджета Самаркандской области, спонсорских благотворительных средств и иных источников, не запрещенных законодательством.

9. Хокимияту Самаркандской области до 20 июля 2019 года обеспечить проведение в городе Самарканде благоустроительных и озеленительных работ, надлежащую подготовку сцен и площадок для проведения Фестиваля.

10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан принять меры по приведению телекоммуникационных сетей города Самарканда в соответствие с требованиями по подготовке и проведению Фестиваля.

11. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить для гостей Фестиваля оформление в установленном порядке въездных виз в Республику Узбекистан согласно визовым требованиям Министерства культуры без взимания консульских и иных сборов.

12. Главной дирекции международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" установить постоянное творческое сотрудничество с организаторами и центрами международных фестивалей искусств зарубежных стран.

13. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации с 1 мая 2019 года размещение на телевидении и в других средствах информации социальных роликов и материалов, направленных на широкую пропаганду Фестиваля, а также всестороннее освещение работы по его подготовке и проведению.

14. Министерству культуры Республики Узбекистан с целью дальнейшего совершенствования проведения международных фестивалей и форумов в сфере культуры и искусства на высоком уровне, а также системы управления такими мероприятиями в трехмесячный срок внести предложения в Кабинет Министров.

15. Признать утратившим силу постановление Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2005 года №ПП–103 "О подготовке и проведении Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

16. Министерству культуры Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из данного постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и заместителя советника Президента Республики Узбекистан Махмудова Ф.Ш.".

УЗИНФОРМ

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