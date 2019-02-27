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В Узбекистане начали подготовку ко 2-му Международному форуму искусства макома
27.02.2019 11:04

ТАШКЕНТ, 27 февраля. /УЗИНФОРМ/. 26 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение "О мерах по подготовке к проведению 2-го международного форума искусства макома".

В документе говорится:

"В целях бережного сохранения и развития узбекского национального искусства макома, широкой пропаганды его уникальных образцов, формирования у молодого поколения любви к искусству, дальнейшего укрепления уз дружбы и согласия между народами, расширения круга культурно-духовных отношений на международном уровне, дальнейшего повышения престижа искусства макома в мировом сообществе, а также всесторонней тщательной подготовки и проведения на высоком уровне Международного форума искусства макома:

1. Одобрить предложение Министерства культуры Республики Узбекистан, Союза композиторов и бастакоров Узбекистана и хокимията Кашкадарьинской области о проведении в первой половине сентября 2020 года второго Международного форума искусства макома (далее – Форум), проведение которого согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года №ПП–3391 "О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома" предусмотрено каждые два года в городе Шахрисабзе.

2. Возложить на Организационный комитет по подготовке и проведению Международного форума искусства макома, утвержденный постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2018 года №ПП–3656 "О проведении Международного форума искусства макома", следующие задачи:

  • разработку и утверждение "Дорожной карты" о начале работ по подготовке к Форуму с апреля 2019 года;
  • определение до декабря 2019 года конкретных дат проведения Форума;
  • организацию с 1 апреля 2019 года работы по пропаганде Форума в республиканском и международном масштабе, публикаций условий конкурса и темы научно-практической конференции, проводимых в рамках Форума;
  • организацию и проведение до 1 июня 2020 года в регионах республики концертных программ ансамблей макома, республиканских конкурсов по номинациям "Молодые исполнители макома", "Лучшее произведение макома" среди бастакоров, а также творческих встреч и мастер-классов с участием известных ученых-макомоведов, опытных исполнителей макома;
  • разработку до 1 августа 2020 года программы проводимой в рамках Форума международной научно-практической конференции на тему "Перспективы развития искусства макома", а также формирование списка участвующих в Форуме отечественных и зарубежных ученых-музыковедов и макомоведов, известных искусствоведов, опытных специалистов, почетных гостей;
  • принятие мер по обогащению Музея макома в городе Шахрисабзе историческими, научно-творческими источниками об этом искусстве, древними и современными музыкальными инструментами и другими новыми экспонатами;
  • решение других задач, связанных с подготовкой и проведением Форума.

3. Определить Центр узбекского национального искусства макома Министерства культуры Республики Узбекистан заказчиком работ по подготовке и проведению Форума.

Министерству культуры Республики Узбекистан до 1 апреля 2020 года утвердить в установленном порядке смету расходов, связанных с подготовкой и проведением Форума.

4. Хокимияту Кашкадарьинской области обеспечить:

  • в двухмесячный срок – разработку предложений по строительству в городе Шахрисабзе объектов культурной инфраструктуры и социальной сферы, необходимых для проведения Форума;
  • до 1 августа 2020 года – проведение работ по благоустройству и озеленению в городе Шахрисабзе, надлежащую подготовку сцен и площадок для проведения Форума;
  • совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма с целью повышения туристического потенциала города Шахрисабза активное привлечение инвестиций, поддержку предпринимательских инициатив, до марта 2020 года – строительство и сдачу в эксплуатацию современных зданий, объектов оказания услуг, а также гостиниц, располагающих возможностями оказания современного сервиса и всеми необходимыми удобствами.

5. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан до августа 2020 года принять меры по обеспечению соответствия телекоммуникационных сетей города Шахрисабза требованиям подготовки и проведения Форума.

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма:

  • совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и хокимиятом Кашкадарьинской области с целью развития туристической инфраструктуры города Шахрисабза принять меры по привлечению кредитов и инвестиций, а также наладить сотрудничество с зарубежными странами и компаниями;
  • провести рекламно-информационную пропаганду Кашкадарьинской области и искусства макома в сфере туризма;
  • организовать качественную деятельность сервисного персонала гостиниц и гидов.

7. Национальному агентству "Узбеккино" за счет средств, выделяемых из бюджета для своей системы, до 1 апреля 2020 года создать и организовать показ цикла документальных фильмов о поучительной научной и творческой деятельности известных ученых-макомоведов, бастакоров, хафизов и исполнителей.

8. Центру узбекского национального искусства макома с целью организации Форума на высоком художественном и творческом уровне установить постоянное творческое сотрудничество с организаторами международных фестивалей искусств и центрами зарубежных стран, охватывающих узбекский маком и аналогичные музыкальные жанры других народов.

9. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации всестороннее освещение работ по подготовке и проведению Форума.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и заместителя советника Президента Республики Узбекистан Махмудова Ф.Ш.".

УЗИНФОРМ

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