Узбекистан посетила делегация Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 28 февраля. /УЗИНФОРМ/. 27 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей накануне с визитом в страну делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

В ходе аудиенции состоялось обсуждение текущего состояния и дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ВБ в сферах банков и финансов, бизнеса, экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, технологий, транспорта, ЖКХ, инфраструктуры, инвестиций, образования, здравоохранения, охраны труда, были рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов.

Визит делегации продлится до 28 февраля, в его рамках запланированы встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, посещение национального парламента и правительства Узбекистана.

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