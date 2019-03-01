



Погода в Узбекистане на 2 марта



ТАШКЕНТ, 1 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла. 1-4 марта по горным районам республики лавиноопасно.

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