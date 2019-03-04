Глава МИД Узбекистана отправился в Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта. /УЗИНФОРМ/. 3 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с трехдневным рабочим визитом в Государство Катар.

По пути к месту назначения глава МИД сделал остановку в Омане, где провел встречу с оманским коллегой Юсуфом бин Алави, с которым обсудил актуальные вопросы развития узбекско-оманского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также активизации взаимодействия в сфере транспорта и транзита.

В рамках пребывания в Катаре узбекская делегация проведет ряд двусторонних встреч с представителями официальных кругов страны.

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