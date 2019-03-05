Глава МИД Узбекистана провел в Дохе ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 марта. /УЗИНФОРМ/. 4 марта в рамках трехдневного рабочего визита в Катар глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с государственным министром иностранных дел Государства Катар Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

В тот же день глава МИД Узбекистана встретился с руководителем политического офиса движения "Талибан" в Катаре муллой Бародаром Ахундом.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.

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