



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Таджикистана



ТАШКЕНТ, 6 марта. /УЗИНФОРМ/. 5 марта первый замглавы внешнеполитического ведомства Узбекистана Илхом Неъматов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Содиком Имоми. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи