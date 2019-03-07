Президент Узбекистана провел встречу с главой российской делегации

ТАШКЕНТ, 7 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой прибывшей с рабочим визитом в страну для участия в очередном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству делегации России министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудичества между двумя странами в сферах торговли и экономики, бизнеса, инвестиций, науки и образования, технологий, промышленности, энергетики, текстильной индустрии, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения.

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