Глава государства поздравил женщин

ТАШКЕНТ, 8 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, обратился к женщинам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю 8 марта.

В поздравлении говорилось:

"Дорогие женщины!

Уважаемые друзья!

В этот чудесный весенний день позвольте от всего сердца поздравить вас, дорогих матерей, милых сестер, любимых дочерей, и в вашем лице всех женщин Узбекистана с прекрасным праздником – Международным женским днем, выразить вам свое огромное уважение и наилучшие пожелания.

Все мы, конечно, хорошо понимаем особый, глубокий смысл известного высказывания "Любовь и доброта – основа жизни".

Действительно, женщина, прежде всего мать, подобна животворящему источнику любви и заботы. Именно благодаря этому навсегда останутся для нас важнейшими такие ценности, как милосердие, добро и справедливость, верность и преданность.

В этот праздничный день мы преклоняемся перед светлым образом Матери, которая является для нас примером бескорыстной любви и самоотверженности, и обращаемся к вам, дорогие женщины – хранительницы домашнего очага, с самыми искренними словами и высокими чувствами.

Испокон веков поэты и музыканты, художники и скульпторы возвеличивали образ матери и женщины. Говоря словами нашего выдающегося поэта Эркина Вахидова: "Песня о женщине – прекрасна и вечна, как мир". Ведь женщина всегда была и будет несравненным творением Всевышнего.

Низкий поклон вам от всех мужчин Узбекистана за то, что вы делаете этот удивительный и светлый мир еще прекраснее!

Наши практические дела, направленные на дальнейшее повышение уровня и качества жизни, обеспечение благополучия семей, детей, страны в целом, являются ярким отражением нашего к вам уважения, любви и заботы.

Мы считаем главной целью всех проводимых реформ, дающих сегодня первые результаты, чтобы вы, уважаемые женщины, были здоровы и счастливы. И то, что осуществляемые преобразования получают вашу поддержку и признание, одобрение нашего народа, придает нам еще больше сил и энергии для достижения все новых рубежей.

Дорогие сестры!

Как известно, сегодня женщины составляют почти 50 процентов населения нашей страны. Невозможно переоценить ваш плодотворный труд во всех сферах, огромные заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вашу роль в обществе, бесценный вклад в достижения Узбекистана.

В настоящее время более 1400 женщин являются руководителями государственных и общественных организаций страны. В сферах здравоохранения и социальных услуг доля женщин превышает 82 процента, науки, образования и воспитания, культуры и искусства – 72 процента, сельского хозяйства – 45 процентов, промышленности – 38 процентов.

Наше государство и народ высоко ценят ваш добросовестный труд. Об этом свидетельствует и тот факт, что в годы независимости более 2180 женщин удостоены высоких государственных наград. Хочу особо подчеркнуть, что среди них – десятки Героев Узбекистана, заслуженных деятелей науки, народных учителей, народных поэтов, народных артистов республики. Я искренне рад видеть сегодня в этом зале таких самоотверженных, трудолюбивых, разносторонне образованных, добивающихся весомых результатов в своих сферах женщин, талантливых девушек. Не будет преувеличением сказать, что они составляют золотой фонд человеческого капитала Узбекистана.

От имени нашего многонационального народа и от себя лично выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы активно участвуете в развитии нашей страны и своими благородными качествами являетесь примером для всех соотечественников.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, в прошлом году был принят Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи". За короткое время в целях его реализации были приняты 1 указ и 2 постановления Президента, 6 постановлений и 4 распоряжения правительства.

На этой основе совершенно по-новому организована работа Комитета женщин Узбекистана и его региональных подразделений, возможности которых прежде были ограничены.

Им предоставлены дополнительные полномочия, созданы необходимые условия для эффективной деятельности. Сегодня в этой системе трудятся более 10 тысяч женщин, обладающих глубокими знаниями, большим жизненным опытом и высокой ответственностью.

При региональных комитетах женщин организованы общественные объединения женщин – юристов, ученых, творческих деятелей, медицинских работников, ветеранов, проводятся конкурсы "Женщина года". Самое главное, эти важные меры уже дают результаты.

Усилилось взаимодействие Комитета женщин и политических партий страны, особого внимания заслуживает то, что сформирован резерв кадров почти из 3 тысяч женщин-лидеров. Вместе с тем создается система подготовки руководителей из числа социально активных женщин, их обучения и повышения квалификации. Все это говорит о том, что женское движение в нашей стране имеет большой потенциал и будущее.

В нынешнем году в республике пройдут выборы в парламент и местные Кенгаши. Наши женщины также серьезно готовятся к ним. Мы, безусловно, поддерживаем организуемые на местах акции "Старт будущих депутатов".

Как известно, в настоящее время женщины составляют 30 процентов депутатского корпуса страны. Думаю, будет справедливым, если с учетом накопленного за последние два года опыта, растущего уровня политического сознания женщин этот показатель увеличится.

Все более активной становится международная деятельность Комитета женщин. К примеру, в прошлом году представители вновь созданного Центра женщин-изобретателей Узбекистана приняли достойное участие в международном форуме в Южной Корее.

Уважаемые участники встречи!

Мы рады видеть сегодня среди нас осуществляющих свою миссию в Узбекистане Чрезвычайных и Полномочных Послов: Французской Республики – Виолен де Вильмор, Китайской Народной Республики – Цзян Янь, главу представительства Организации Объединенных Наций Хелену Фрейзер, а также глав представительств структур ООН – Ашиту Миттал, Миеко Ябуту, Лиан Куппенс, Марию дель Пилар Алварез-Ласо.

Позвольте поздравить с Международным женским днем наших уважаемых гостей, которые вносят достойный вклад в развитие сотрудничества с Узбекистаном, и выразить им свои добрые пожелания.

Дорогие женщины!

В последние годы в нашей стране укрепление института семьи стало одним из важных направлений государственной политики. Главным документом в этой сфере является впервые принятая Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан.

В целях ее реализации был создан на новой основе Научно-практический исследовательский центр "Оила". Сформирована новая система комплексного изучения вопросов семьи, мониторинга, анализа и оценки ситуации в этой сфере, проведения научных исследований с целью повышения благосостояния семей.

Органы записи актов гражданского состояния, относившиеся прежде к Министерству юстиции, теперь подчинены заместителям хокимов городов и районов – председателям комитетов женщин и активно содействуют укреплению института семьи, предотвращению разводов.

Конечно, нам предстоит еще многое сделать для наполнения этой работы более глубоким содержанием, повышения ее качества и эффективности. На это сегодня направлены последовательно осуществляемые в стране программы "Обод кишлок", "Обод махалла", "Молодежь – наше будущее", "Каждая семья – предприниматель".

Сегодня я подписал постановление "О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин". В нем определены меры по усилению гарантий прав женщин в сферах труда и пенсионного обеспечения, гендерного равенства. В целях оказания женщинам, которые в течение долгого времени занимались воспитанием детей, а также находятся в тяжелом социальном положении, помощи в организации собственного дела, разработке бизнес-идей, получении востребованных профессий и трудоустройстве создаются Центры предпринимательства женщин.

Для поддержки женщин-предпринимателей будет выделено 100 миллиардов сумов льготных кредитов. Не менее 50 процентов этих средств пойдет на развитие предпринимательства среди женщин на селе.

Мы продолжим работу в данном направлении.

Дорогие соотечественники!

Народная мудрость гласит: "Здоровье народа – будущее страны". Действительно, главное – обеспечить мир в обществе и здоровье людей, все остальные проблемы – решаемы.

С этой точки зрения чрезвычайно важное значение имеет забота о здоровье женщин.

Сегодня во всех регионах страны действуют перинатальные, скрининговые центры, центры репродуктивного здоровья и диагностики. Растет число родильных отделений, многопрофильных и сельских семейных поликлиник. В этих учреждениях здравоохранения женщины и девушки ежегодно проходят медицинский осмотр и находятся под постоянным патронажем, что способствует укреплению здоровья матерей и детей.

Благодаря эффективной организации работы по раннему выявлению заболеваний и своевременному их лечению заболеваемость среди женщин сократилась почти в 2 раза, материнская и детская смертность – в 3 и почти в 4 раза соответственно. В результате проводимых скрининг-обследований в 2018 году был предотвращен риск развития тяжелых патологий у 5 тысяч новорожденных.

Начиная с прошлого года мы приступили к реализации еще одного масштабного проекта в этом направлении. Во всех городах и районах, особенно отдаленных и труднодоступных, при центральных и сельских семейных поликлиниках организуются женские консультации и детские центры здоровья.

Хотел бы еще раз повторить одну жизненную истину: "Есть большая разница между детьми, посещающими и не посещающими детский сад". Опираясь на опыт, накопленный нами за последние два года, а также на результаты диалога с населением на местах, хочу перефразировать эту мысль: "Между мамами детей, посещающих и не посещающих детский сад, также есть большая разница". Матери, ежедневно общающиеся с воспитателями, педагогами, психологами, медицинскими работниками, наблюдающие положительные изменения в развитии детей, обогащают свои знания и навыки, расширяют кругозор. Вместе с детьми они приобщаются к социально-духовному развитию, становятся более активными членами общества. Именно поэтому мы такое большое внимание уделяем дошкольным образовательным учреждениям.

Думаю, вы, любящие матери и бабушки, лучше всех понимаете значимость данной работы.

В настоящее время в нашей стране действуют 7104 детских сада. Только за последние два года было построено 2211 детских садов, принявших 243 тысячи детей. Таким образом охват детей дошкольными образовательными учреждениями за прошедшие полтора года вырос на 12 процентов и составляет на сегодняшний день 38 процентов.

Мы поставили перед собой цель в ближайшие 4-5 лет охватить системой дошкольного образования всех детей детсадовского возраста. Это наш долг перед женщинами, детьми нашей страны, более того, наша священная задача во имя будущего, и мы обязательно ее выполним.

Масштабные реформы осуществляются и в сфере высшего образования. Сегодня в стране функционируют 14 филиалов зарубежных высших учебных заведений. В частности, наша молодежь получает образование в филиалах вузов Южной Кореи, Великобритании, России, Индии, Италии, Сингапура, Латвии. Кроме того, в регионах открыты 23 филиала республиканских вузов.

В учреждениях высшего образования республики обучаются около 373 500 юношей и девушек. Примечательно, что 168 470 из них, или 45,1 процента, – девушки.

Уважаемые участники встречи!

В Узбекистане достигнуты важные результаты в сфере защиты прав детей и женщин, создания для них достойных условий, которые получают признание не только у нас в стране, но и международного сообщества, в частности, Международной организации труда.

В этой связи хотел бы привести ряд примеров.

Для широкого привлечения женщин к предпринимательству, развития семейного бизнеса объем их кредитования за последние два года вырос в 2 раза.

Так, если в 2014–2016 годах коммерческие банки выделили женщинам кредиты на развитие предпринимательства в общей сложности на 3 триллиона 800 миллиардов сумов, то только в 2018 году их объем составил 3 триллиона 361 миллиард сумов.

Думаю, что эти цифры говорят о многом.

Кроме того, внедрена система, в соответствии с которой из средств вновь созданного Общественного фонда по поддержке женщин и семьи на эти цели в прошлом году было выделено льготных кредитов по 7-процентной ставке на 50 миллиардов сумов. Это создает необходимые условия для привлечения женщин к ремесленничеству, надомному труду, работе на приусадебном участке без отрыва от семьи, воспитания ребенка.

По инициативе Комитета женщин в 2018 году на местах введено в строй более 2 тысяч малых цехов, работой обеспечены около 18 тысяч женщин.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях совместно с ассоциацией "Хунарманд" налажена организация занятости женщин по принципу "мастер-ученик". В настоящее время этот опыт внедряется во всех регионах.

Для защиты прав женщин в регионах организованы 155 центров по реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, действуют "телефоны доверия".

Как вы знаете, за короткое время внедрена эффективная система по изучению социальной и духовно-нравственной обстановки в семьях и решению имеющихся проблем путем подворных обходов. На ее основе в 2018 году на местах изучены проблемы более 47 690 женщин, живущих в сложных условиях, в том числе 13 344 женщин с инвалидностью.

В результате более чем 14 750 женщинам этой категории оказана медицинская помощь, свыше 24 660 – материальная помощь почти на 21 миллиард 540 миллионов сумов, трудоустроены 13 636 женщин. Женщинам этой категории, нуждающимся в жилье, предоставлено около 4 тысяч домов и квартир, первоначальный взнос при этом оплатило государство. Рядом организованы швейные цехи, где трудоустроены около 1 тысячи женщин.

Мы обязательно продолжим эту работу. В частности, в 2019 году жилье получат 1576 женщин, живущих в сложных условиях, еще более 13 тысяч из этой категории будут трудоустроены.

Общественный фонд по поддержке женщин и семьи до настоящего времени оплатил первоначальные взносы за доступное жилье более чем 1460 социально уязвимых женщин, имеющих инвалидность, – всего свыше 54 миллиардов 580 миллионов сумов.

Сможет ли кто вспомнить хотя бы один случай предоставления доступного жилья нуждающимся женщинам за последние 10 лет? Нет, потому что такой системы ранее не существовало.

В текущем году специализированная медицинская помощь будет оказана 15 282 женщинам, живущим в сложных условиях, а также женщинам с инвалидностью. Около 10 тысячам женщин будут предоставлены инвалидные коляски, слуховые аппараты и ортопедические изделия.

Таких примеров улучшения условий жизни и труда женщин можно привести еще немало. При этом надо учесть, что у каждой женщины, которая обрела собственное жилье и достойную работу, как правило, есть семья, дети, родители и близкие. Разделяя вместе с ней эту радость, они также почувствуют уверенность в себе, в завтрашнем дне. И для нас это является самым важным результатом.

Дорогие друзья!

Всем известно, с какой нежностью и любовью наш народ воспитывает девочек. Действительно, девочки – наше будущее, именно от них зависит сохранение генофонда нации, и вырастить их здоровыми и гармонично развитыми личностями – наш важнейший долг.

Сегодня особенно актуальной задачей становится воспитание девочек в духе национальных и общечеловеческих ценностей, формирование условий для обретения ими современных знаний и профессий, подготовка к семейной жизни. Думаю, что деятельность созданных с этой целью во всех учебных заведениях и махаллях клубов "Милые девушки", "Девушка и молодая семья", "На пороге самостоятельной жизни" и других необходимо приблизить к реальной жизни, чаяниям и устремлениям нашей молодежи.

В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на одну мысль, о которой я недавно говорил на встречах в Наманганской области.

Вы можете построить для своего ребенка шикарный дом, но когда-нибудь он обветшает. Можете купить самую дорогую машину, но и она со временем устареет. Оставите после себя материальные блага, деньги, и они когда-нибудь закончатся.

В мире есть только одно достояние, которое никогда не потеряет своего значения и является действительно бесценным. Это – знания, это – профессия, которые вы дали своему ребенку. Что служит источником знаний и просвещения? Прежде всего книга.

Я постоянно слежу за проводимым в стране среди молодежи конкурсом книголюбов. Отрадно, что в этом своеобразном состязании самые высокие места занимают девушки, что свидетельствует об их большом интеллектуальном потенциале и тяге к знаниям.

Созданное мобильное приложение "Библиотека девушек", думаю, также будет способствовать воспитанию молодежи.

Сегодня в Узбекистане уже 283 девушки удостоены Государственной премии имени Зульфии – нашей великой поэтессы. Большинство из них в настоящее время успешно трудятся в органах местной власти, министерствах и ведомствах, сфере воспитания и образования, средствах массовой информации. Значение этой премии состоит прежде всего в том, что ее лауреаты вдохновляют и служат примером для сотен, тысяч представителей молодежи. Самое важное, что такие талантливые девушки вырастают в нашей духовно-нравственной среде. Своими успехами они укрепляют в молодежи уверенность в своих силах и возможностях, веру в будущее.

Сегодня в нашей встрече участвуют девушки, удостоенные Государственной премии имени Зульфии в этом году. В вашем присутствии мы торжественно вручим им заслуженные награды.

Уважаемые женщины!

Все мы, конечно, понимаем, что на таких мероприятиях важно говорить не только о достигнутых успехах, но и открыто признавать свои недостатки и упущения, вместе искать пути их устранения.

Еще раз повторю, если мы будем работать, советуясь с народом, прежде всего с вами, дорогие женщины, ошибок, несомненно, будет меньше.

Так, в центре нашего внимания постоянно должно находиться раннее предупреждение правонарушений среди женщин. В этом направлении принимаются системные меры – прежде всего, налажена индивидуальная работа с женщинами, склонными к правонарушениям, и социальная реабилитация отбывших наказание в местах лишения свободы.

Особое значение придается оказанию практической помощи более чем 3 тысячам женщин, ранее осужденных и исключенных из списка лиц, подозреваемых в причастности к религиозно-экстремистским течениям, а также женщинам из неблагополучных семей.

В целях защиты прав и интересов женщин в суде в качестве общественных защитников выступают представители Комитета женщин. С внедрением такой новой практики в 2018 году были освобождены от наказания под поручительство 893 женщины, совершившие преступления и правонарушения.

Для кардинального сокращения количества преступлений на семейно-бытовой почве проведена профилактическая работа в 10014 неблагополучных семьях, в 71 проценте случаев удалось стабилизировать обстановку.

Следует особо отметить, что в результате совместных усилий комитетов женщин, активистов махаллей и инспекторов по профилактике в 2018 году преступность среди женщин снизилась на 34 процента.

Между Комитетом женщин и Верховным судом республики подписан меморандум, в соответствии с которым лица, подавшие на развод, проходят теперь предварительную беседу в комитетах женщин с получением соответствующего заключения.

Благодаря совместной работе с представителями общественности в 2018 году достигнуто примирение почти в 26 тысячах семей, оказавшихся на грани развода. Самый важный результат – то, что 36500 детей не лишились материнской или отцовской заботы.

Чтобы в нашей стране не было тех, кто сбился с правильного пути, мы должны последовательно продолжать работу на основе принципа "Просвещение против невежества".

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем соотечественникам: в этом важном деле, непосредственно касающемся судьбы и будущего нашего народа, Родины, никто не вправе оставаться сторонним наблюдателем. Если не только комитеты женщин, активисты махаллей, но и все наше общество объединит свои усилия в этом направлении, ситуация быстрее изменится в положительную сторону.

Мы задействуем все возможности государства и общества, чтобы облегчить заботы женщин, решить их жизненные проблемы, помочь в реализации их способностей и потенциала. Надеюсь, что вы, наши дорогие женщины, проявляя инициативу, станете самыми активными участниками этой работы.

Уважаемые участники встречи!

Как вы знаете, для поощрения наших милых матерей и сестер, вносящих большой вклад в защиту материнства и детства, воспитание молодежи в духе патриотизма, был учрежден знак "Мўътабар аёл". В этом году в преддверии 8 марта им награждены 260 женщин.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю их от вашего имени и от себя лично.

В связи с сегодняшним праздником группа наших соотечественниц удостоена высоких государственных наград за большие заслуги в развитии страны, повышении благосостояния народа, воспитании здорового и гармонично развитого поколения, укреплении института семьи. Хочу особо отметить, что среди награжденных есть и преданные спутницы жизни наших выдающихся ученых и литераторов, своим уникальным талантом прославлявших Узбекистан. Многие из этих женщин находятся сегодня в этом зале.

Действительно, быть супругой крупного ученого, поэта, писателя, создавшего свою научную или творческую школу, – совсем не легко.

Поэтому я считаю, что эти самоотверженные, добрые, заботливые женщины, которые всегда оказывали своим супругам огромную моральную поддержку и были для них источником вдохновения, заслуживают самого высокого почтения и уважения.

От всей души поздравляю наших женщин, удостоенных почетных званий, награжденных орденами и медалями, новых лауреатов Государственной премии имени Зульфии, желаю всем вам здоровья, успехов и семейного счастья.

Дорогие женщины!

Хочу заверить вас, что мы и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы вы всегда были довольны жизнью, ради вашего счастья и благополучия.

Еще раз искренне поздравляю всех вас с 8 Марта – замечательным праздником весны, красоты и нежности.

Пусть всегда вас окружают любовь и забота близких.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, мира и добра вашим семьям!".

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