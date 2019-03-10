Делегация Узбекистана вернулась из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана завершила визит в Туркменистан, где с 1 по 7 марта в Туркменабате (Лебапский велаят) были проведены очередные переговоры между рабочими группами совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между двумя странами.

По итогам встречи было продолжено рассмотрение предложений по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы и достигнута договоренность о проведении полевых демаркационных работ на ее отдельных участках.

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