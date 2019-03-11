



Погода в Узбекистане на 12 марта



ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 марта, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 15-17о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 12-17о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 15-20о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 12-17о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 12-17о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 15-20о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 12-17о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. 11-15 марта по горным районам республики лавиноопасно.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи