Руководитель МИД Узбекистана провел встречу с главой делегации Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой прибывшей с рабочим визитом в Ташкент для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций делегации Южной Кореи, заместителем министра иностранных дел Республики Корея Юн Сун Гу.

Стороны рассмотрели весь спектр актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, ход реализации существующих договоренностей и график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

УЗИНФОРМ