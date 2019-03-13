Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией ОАЭ

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой делегации Объединенных Арабских Эмиратов, заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Султоном Мухаммадом аш-Шамисий, прибывшим в Ташкент в рамках участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Основными темами встречи стали вопросы развития взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества и других международных структур, совместной реализации крупных инфраструктурных проектов в Афганистане, а также были обсуждены актуальные вопросы углубления межгосударственного сотрудничества, основными направлениями которых были названы торговля и экономика, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, бизнес, банки и финансы, гражданская авиация, промышленность и культура.

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