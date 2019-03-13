Жители и гости Вены знакомятся с узбекской культурой

Жители и гости Вены знакомятся с узбекской культурой13.03.2019 11:55
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в столице Австрии стартовали Дни культуры Узбекистана, которые проводятся впервые в данной европейской стране.
Культурная акция была организована Посольством Узбекистана в Австрии совместно с Фондом "KultEuriasia" – Диалог культур в Евразии", Государственной филармонией Узбекистана, Ташкентской государственной высшей школой национального танца и хореографии, при участии ремесленников и мастеров искусств Самарканда и Бухары.
Программа Дней культуры включает в себя следующие мероприятия:
- участие творческих коллективов в праздновании Навруза в Венском отделении ООН;
- медиа-презентации по культурному наследию Узбекистана и его мировой значимости;
- 4 концерта с участием национально-инструментального творческого коллектива "Шодлик" из Ташкента во главе с Дилмуродом Мирзаевым;
- мастер-классы по узбекскому танцу от знаменитого швейцарского хореографа, мастера узбекских танцев Кати Даниэлы Хиллебранди и хореографа Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии Ширин Жалиловой;
- семинар и мастер-классы по миниатюрной живописии художественной чеканке от бухарских мастеров Феруза Темирова и Анвара Курбанова;
- демонстрацию пошива самаркандских сюзане от профессионалов Дилшода Абдулхаева и Нафисы Шакировой;
- 2 выставки прикладного искусства и традиционных ремесел Узбекистана.
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