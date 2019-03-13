



Жители и гости Вены знакомятся с узбекской культурой



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в столице Австрии стартовали Дни культуры Узбекистана, которые проводятся впервые в данной европейской стране. Культурная акция была организована Посольством Узбекистана в Австрии совместно с Фондом "KultEuriasia" – Диалог культур в Евразии", Государственной филармонией Узбекистана, Ташкентской государственной высшей школой национального танца и хореографии, при участии ремесленников и мастеров искусств Самарканда и Бухары. Программа Дней культуры включает в себя следующие мероприятия: участие творческих коллективов в праздновании Навруза в Венском отделении ООН;

медиа-презентации по культурному наследию Узбекистана и его мировой значимости;

4 концерта с участием национально-инструментального творческого коллектива "Шодлик" из Ташкента во главе с Дилмуродом Мирзаевым;

мастер-классы по узбекскому танцу от знаменитого швейцарского хореографа, мастера узбекских танцев Кати Даниэлы Хиллебранди и хореографа Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии Ширин Жалиловой;

семинар и мастер-классы по миниатюрной живописии художественной чеканке от бухарских мастеров Феруза Темирова и Анвара Курбанова;

демонстрацию пошива самаркандских сюзане от профессионалов Дилшода Абдулхаева и Нафисы Шакировой;

2 выставки прикладного искусства и традиционных ремесел Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи