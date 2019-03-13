Ташкент посетила посол Нидерландов

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов (с резиденцией в Москве) Региной Вероникой Марией Джонс-Бос.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, технологий, туризма, обмену мнениями по международной и региональной проблематике.

Целью визита посла является участие в 14-й выставке Agro World-2019, а также проведение агробизнес-форумов "Узбекистан-Нидерланды" в Ташкенте и Наманганской области.

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