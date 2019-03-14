



Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом Индонезии



ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Индонезии Сунарио Картадинату, прибывшим в Ташкент для вступления в должность. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Сунарио Картадинату сменит в должности Анака Агунг Где Алит Сантика, который работал в стране с января 2015 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи