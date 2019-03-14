Обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Ирана

ТАШКЕНТ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта заместитель главы МИД Узбекистан Дилшод Ахатов и специальный представитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провели в Ташкенте встречу с помощником министра иностранных дел Исламской Республики Иран, начальником главного управления Евразии Гуломрезо Бокери.



Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-иранского диалога, а также перспективных направлений взаимодействия в регионе, обмена мнениями по строительству трансафганской железнодорожной линии по маршруту Мазари-Шариф – Герат.

Стороны также рассмотрели предложения по графику проведения в 2019 году заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, межмидовских политконсультаций.

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