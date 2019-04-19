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 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
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 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
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В Узбекистане примут меры по поддержке негосударственной медицины
19.04.2019 13:12

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения".

Документ гласит:

"В результате принимаемых комплексных мер по поддержке частного сектора здравоохранения созданы необходимые условия для дальнейшего увеличения числа негосударственных медицинских организаций и расширения видов оказываемых ими услуг.

Вместе с тем актуальным остается вопрос увеличения вклада частных медицинских организаций в охрану здоровья населения, создания институциональных и правовых механизмов внедрения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

В целях дальнейшего развития частного здравоохранения, создания правовых основ государственно-частного партнерства в данной сфере, расширения привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных, а также стимулирования участия негосударственного сектора в улучшении доступа населения к высокотехнологичным медицинским услугам и оборудованию:

1. Утвердить Положение о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения согласно приложению № 1.

2. Определить, что:

а) проекты государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения реализуются на основе соглашения между государственным и частным партнером путем выбора одной или совокупности следующих форм:

  • проектирование, строительство, реконструкция, создание, оснащение, модернизация, финансирование, эксплуатация и обслуживание общественной инфраструктуры в сфере здравоохранения;
  • предоставление товаров, выполнение работ и оказание услуг в сфере здравоохранения;

б) отбор частного партнера осуществляется на основе тендера или проведения прямых переговоров, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан;

в) срок действия соглашения определяетсягосударственным и частным партнером. При этом он не может быть менее трех лет и не должен превышать 49 лет;

г) выделенные частному партнеру земельные участки, приобретенное медицинское и иное оборудование, а также построенные им объекты в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства передаются государственному партнеру по окончании срока действия соглашения.

3. Согласиться с предложением Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства финансов, Министерства здравоохранения и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (далее – Фонд) опредоставлении государственной поддержки инвесторам, осуществляющим инвестирование в сферу здравоохранения в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства, в форме льготного кредитования за счет средств Фонда (далее – льготное кредитование).

Фонду открыть уполномоченным коммерческим банкам кредитные линии на общую сумму до 200 млн долларов США за счет невыбранных средств по кредитным линиям, открытым в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 января 2017 года № ПП–2718 "О мерах по расширению источников финансирования инвестиционных проектов в пищевой, кожевенно-обувной и фармацевтической промышленности", сроком до 10 лет, включая 3-летний льготный период, с процентной ставкой, равной ставке 6-месячного ЛИБОР плюс 2 процента годовых, для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства.

4. Установить, что льготное кредитование в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения осуществляется коммерческими банками:

  • исключительно для приобретения современного импортного медицинского оборудования и инвентаря – в размере не более 20 процентов от общей суммы вносимых инвестиций в иностранной валюте;
  • сроком до 8 лет, включая 3-летний льготный период, с маржой рефинансирующего банка в размере 1,0 процента годовых;
  • при условии внесения инвестором частных, в том числе иностранных, инвестиций в объеме не менее 80 процентов от общей суммы вносимых инвестиций.

5. Министерству здравоохранения, Агентству по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов и Министерству юстиции Республики Узбекистан:

  • совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, а также республиканскими специализированными научно-практическими медицинскими центрами
  • в месячный срок и в последующем ежегодно формировать перечни земельных участков, зданий или их частей, помещений государственных медицинских организаций, неэффективно функционирующих государственных медицинских организаций, а также приоритетных направлений медицинских и вспомогательных услуг в сфере здравоохранения для реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства с последующим размещением информации о них на соответствующих специализированных веб-сайтах;
  • в двухмесячный срок разработать и утвердить с учетом передового международного опыта типовые формы соглашений о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения;
  • в трехмесячный срок разработать и обеспечить утверждение концепций первоочередных проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, в том числе реализуемых с участием республиканских специализированных научно-практических медицинских центров;
  • в срок до 15 августа 2019 года объявить тендеры на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве;

6. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:

  • совместно с Агентством по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан и республиканскими специализированными научно-практическими медицинскими центрами обеспечить разработку концепций, соглашений и тендерной документации конкретных проектов государственно-частного партнерства, в том числе с привлечением экспертов и консультантов за счет внебюджетных средств Министерства здравоохранения и республиканских специализированных научно-практических медицинских центров, средств технического содействия и иных источников, не запрещенных законодательством;
  • совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли обеспечить доведение до иностранных инвесторов информации о проектах государственно-частного партнерства, в том числе путем публикаций на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и "Инвестиционном портале";
  • совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, другими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями в месячный срок организовать на базе Ташкентского института усовершенствования врачей на договорной основе краткосрочные курсы повышения квалификации для руководителей государственных медицинских организаций по вопросам привлечения иностранных инвесторов и управления инвестиционной деятельностью в сфере здравоохранения за счет внебюджетных средств данных организаций;
  • в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

7. Установить персональную ответственность:

  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А. – за действенную координацию деятельности министерств и ведомств в рамках подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, а также регулярное рассмотрение хода исполнения настоящего постановления;
  • заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. – за своевременное определение объема бюджетных средств, необходимых для реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
  • министра здравоохранения Республики Узбекистан Шадманова А.К. – за своевременную и качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства и их реализацию, оказание содействия инициаторам проектов в получении необходимых финансово-экономических расчетов, статистических и иных данных в сфере здравоохранения;
  • директора Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан Холжигитова Г.А. – за содействие Министерству здравоохранения в реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе разработке концепций, соглашений и тендерной документации конкретных проектов.

8. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А., Ганиева Э.М. и советника Президента Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.".

УЗИНФОРМ

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