В Ташкенте обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Украины

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Юрием Савченко.

В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания на посту главы украинской дипмиссии в Ташкенте, а также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру приоритетных направлений.

Юрий Савченко работал в Ташкенте с конца 2010 года. 12 марта текущего года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.

УЗИНФОРМ