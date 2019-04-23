



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Беседа была организована с целью обсуждения итогов недавнего визита нового главы РК в Узбекистан и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной обалстях, сферах промышленности, транспорта и связи, здравоохранения, туризма, а также Шавкат Мирзиёев поздравил коллегу с выдвижением его кандидатом на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи