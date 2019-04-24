Поздравления вновь избранному главе Украины

Поздравления вновь избранному главе Украины24.04.2019 13:43
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Владимиру Зеленскому, одержавшему победу на состоявшихся в воскресенье в Украине выборах на пост главы государства.
В своем послании Шавкат Мирзиёев выразил стремление к дальнейшему развитию конструктивных отношений между двумя странами и пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Украины – мира и процветания.
УЗИНФОРМ