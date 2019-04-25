В Пекине проведена встреча глав Узбекистана и КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с визитом в КНР Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Пекине встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе встречи главы двух государств рассмотрели текущее состояние и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему развитию узбекско-китайского диалога по всему спектру приоритетных направлений.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина посетить Узбекистан с государственным визитом.

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