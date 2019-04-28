Подведены итоги визита главы Узбекистана в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил четырехдневный рабочий визит в Китайскую Народную Республику, который был предпринят с целью участия в мероприятиях 2-го Международного форума "Один пояс, один путь" по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

В рамках пребывания в Пекине глава Узбекистана провел ряд двусторонних встреч.

В частности, состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были обсуждены стратегические вопросы развития диалога между двумя странами в сферах политики и международного сотрудничества, обеспечения безопасности, углубления взаимодействия в области политики, экономики, торговли, промышленности, финансов, сельского хозяйства, строительства, науки, образования, культуры, рассмотрены аспекты привлечения инвестиций, инноваций и технологий в экономику Узбекистана, возможности реализации новых совместных проектов в транзитно-транспортной сфере. Кроме того, Шавкат Мирзиёев пригласил Си Цзиньпина посетить Узбекистан с государственным визитом.

Далее глава Узбекистана провел встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ли Чжаньшу, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, с которыми обсудил актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия, а также Шавкат Мирзиев посетил Центр исследований и инноваций телекомуникационнной компании "Huawei", где ознакомился с технологиями искусственного интеллекта и заключил соглашение о развитии двустороннего сотрудничества.

Форум "Один пояс, один путь" был организован с целью обсуждения вопросов выработки общей стратегии по реализации проектов по развитию в регионе международной торговли и инвестиционных связей, новых транспортных и логистических коридоров.

В своем выступлении на форуме Президент Узбекистана обозначил актуальность развития автомаршрутов Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар, строительства железных дорог Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, выдвинул ряд инициатив по развитию "зеленой экономики", селького хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности, развитию туризма, решению экологических проблем и афганского вопроса.

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