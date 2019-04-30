



Послание уходящему императору Японии



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание императору Японии Акихито, объявившему о передаче престола своему сыну Нарухито. В своем послании Шавкат Мирзиёев отметил, что эра правления императора Акихито "Хэйсэй" известна во всем мире как время выдающихся достижений – прочного мира и всестороннего развития Японии, вхождения ее в число ведущих экономических держав, значительного роста ее авторитета и роли в глобальных процессах, а также напомнил о достижениях в развитии узбекско-японского диалога за годы правления монарха. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи