Глава Узбекистана направил послание новому монарху Японии

ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание новому императору Японии Нарухито, который взошел на престол после отречения от власти его отца императора Акихито, правившего страной в течение 30 лет.

В послании главы Узбекистана была выражена убежденность, что эра правления Нарухито "Рэйва" будет ознаменована устойчивым и гармоничным развитием Японии, дальнейшим укреплением ее ведущих позиций в мире, а также стремление к дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Император Нарухито является старшим сыном Акихито, ему исполнилось 59 лет. Согласно Конституции Японии 1947 года, император является символом Японии и единства японской нации, но не обладает реальными политическими полномочиями и ограничен строго церемониальными функциями.

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