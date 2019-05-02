Глава Узбекистана провел встречу с делегацией ОАЭ

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией правительственных и деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и промышленности Сухейлем бин Мухаммадом аль-Мазруи.

В ходе аудиенции были рассмотрены практические аспекты реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей о развитии сотрудничества в сферах экономики, энергетики, добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, инфраструктуры, подготовки кадров и других.

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