Глава Узбекистана провел встречу с руководителем МИД РФ

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну в рамках участия в 11-м заседании государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития конструктивных отношений между двумя странами по всем приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

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