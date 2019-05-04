



В "Олтин қалам" определили лучших зарубежных журналистов



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. В честь отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы прессы жюри международного конкурса 14-й Национальной премии в области журналистики "Олтин қалам" ("Золотое перо") назвало лучших зарубежных журналистов, пишущих об Узбекистане, в 2019 году. В номинации "За лучший материал зарубежных журналистов об Узбекистане" победителем был признан Джереми Хид – редактор по туризму онлайн-маркетингового агентства iCrossing (Великобритания), а также отмечены работы Александра Карлюкевича – министра информации Республики Беларусь, видного писателя и публициста, Набилы Бинти Салех – корреспондента Национального информационного агентства Малайзии "BERNAMA", Ёкубжона Абдуманонзода – главного редактора газеты "Халқ овози" (Таджикистан), Ал-Сайида Хани Юсефа Ал-Сайида – заместителя главного редактора газеты "Аль-Джумхурия" (Египет). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи