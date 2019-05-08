



В Ташкенте проведены консультации между МИД Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая в Ташкенте завершились двухдневные консультации между ведомствами внешней политики Узбекистана и Азербайджана, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация Республики Азербайджан во главе с заместителем начальника Управления международного права и договоров МИД Ризваном Набиевым. Проведенные переговоры были посвящены вопросам инвентаризации и совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи