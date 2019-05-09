Глава Узбекистана принял участие в мероприятиях в честь Дня памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжествах, организованных в честь празднования Дня памяти и почестей.

Утром глава государства возложил венок к памятнику Скорбящей матери на Площади памяти в столице, а днем посетил праздничное мероприятие в Ташкентском ботаническом саду, где была организована встреча с ветеранами войны и труда.

В своем выступлении перед ветеранами Шавкат Мирзиёев поблагодарил их за вклад в мировую победу над фашизмом.

"Тысячи наших соотечественников вместе с представителями других народов проявили подлинный героизм в той страшной войне. На протяжении 74 лет их великий подвиг является для всех нас школой мужества, источником гордости, и так будет всегда.

В нашей стране особое внимание и забота о ветеранах войны и трудового фронта, представителях старшего поколения являются приоритетным направлением государственной политики.

Мы перед ними в неоплатном долгу за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие наших детей. Почитать и заботиться об этих дорогих для нас людях, создавать все условия для обеспечения их здоровья, счастливой и достойной жизни является священным долгом каждого из нас, прежде всего руководителей всех уровней", - сказал Президент.

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