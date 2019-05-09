Президент Узбекистана поздравил граждан

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня памяти и почестей и 74-й годовщиной Великой Победы.

В обращении говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны!

Дорогие гости!

От всей души поздравляю вас и весь многонациональный народ Узбекистана с 74-летием Победы во Второй мировой войне.

Сегодня мы прежде всего склоняем голову перед памятью наших отцов и дедов, внесших огромный вклад в Великую Победу, которым не довелось увидеть нынешние светлые дни.

С чувством гордости за бессмертный подвиг народа, уважением и почтением ко всем нашим ветеранам мы выражаем им огромную благодарность за мужество и отвагу, проявленные на полях сражений и на трудовом фронте.

Честь и слава вам, уважаемые ветераны!

Вечная память отдавшим свои жизни за Великую Победу!

Безусловно, сколько бы ни прошло десятилетий, ценность и значение этой Победы будут только расти.

Тысячи наших соотечественников вместе с представителями других народов проявили подлинный героизм в той страшной войне. На протяжении 74 лет их великий подвиг является для всех нас школой мужества, источником гордости, и так будет всегда.

9 Мая – День Победы, праздник, выстраданный народом, день великой славы сыновей нашей Родины, которые прошли трудными дорогами войны и ценой немыслимых жертв разгромили фашизм.

Это наша общая великая история, которая никогда не забудется, это наше великое духовное богатство, которое никто не сможет у нас отнять.

Эта славная история придает нам сил и энергии, вдохновляет на новые свершения. Она призывает нас ценить и беречь мир, жить в дружбе и согласии со всеми народами, вместе строить общее будущее.

В эти праздничные и в то же время скорбные дни мы вновь и вновь вспоминаем годы войны, чтобы сделать необходимые выводы из прошлого.

В самой страшной в истории человечества войне участвовали свыше 1,5 миллиона граждан Узбекистана. Более полумиллиона из них погибли, почти 133 тысячи пропали без вести, свыше 60 тысяч вернулись с войны инвалидами.

Более 120 тысяч солдат и офицеров из Узбекистана за проявленный на полях сражений героизм награждены орденами и медалями. Следует особо отметить, что 280 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 82 награждены орденами "Славы" всех трех степеней.

В те огненные годы весь народ Узбекистана от мала до велика жил и неустанно трудился с единой целью:"Все – для фронта, все – для победы!". Республика превратилась в надежный тыл по обеспечению фронта.

В годы войны из Узбекистана было поставлено более 2 тысяч самолетов, военно-санитарные поезда, огромное количество боеприпасов, полевых кухонь, палаток, продовольствия, одежды и другой продукции.

Народ Узбекистана принял около 1 миллиона человек из прифронтовых районов, согревал их своей добротой, делился подчас последним куском хлеба. С особой теплотой и любовью наши соотечественники встретили 200 тысяч эвакуированных детей, лишившихся родных и близких, многих из них со словами "Ты не сирота!" взяли на воспитание в семьи.

Конечно, эти цифры – не просто статистика. Они призывают нас никогда не забывать о последствиях той страшной войны, ценить нынешнюю мирную и прекрасную жизнь, быть бдительными, воспитывать молодежь в духе любви и преданности Родине.

Уважаемые соотечественники!

Как вы знаете, в Узбекистане особое внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны и трудового фронта являются приоритетным направлением государственной политики.

Мы перед ними в неоплатном долгу за нынешнюю мирную и свободную жизнь, за счастье и благополучие наших детей. Почитать и заботиться об этих дорогих для нас людях, создавать все условия для обеспечения их здоровья, счастливой и достойной жизни является священным долгом каждого из нас, прежде всего руководителей всех уровней.

Мы продолжим начатую в этом направлении комплексную работу, мобилизуя все силы и возможности нашего государства и общества.

Дорогие друзья!

В следующем году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Великой Победы. Совместно со странами СНГ мы проводим огромную подготовительную работу, чтобы достойно и на высоком уровне отметить эту знаменательную дату.

В настоящее время к изданию готовится книга-альбом, посвященная вкладу народа Узбекистана в Победу над фашизмом, в которой будут представлены важные исторические факты.

Хочу также сообщить, что в одном из самых живописных мест Ташкента к юбилейной дате будет построен прекрасный парк Победы. Проектно-строительные работы уже начаты. Этот парк станет еще одним практическим воплощением нашего преклонения перед подвигом народа в той жестокой войне.

И, конечно, в парке на основе разработанного современного архитектурного проекта будет возведен Музей славы. В формировании этого величественного мемориального комплекса, в том числе экспозиции музея, мы будем опираться на предложения и рекомендации наших уважаемых ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

В связи с этим, думаю, нам следует более глубоко изучать нелегкий жизненный путь наших соотечественников, внесших достойный вклад в Великую Победу, их мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодежь должна осознавать, благодаря кому в течение почти 75-ти лет мы живем в мире и спокойствии, не зная, что такое война.

К большому сожалению, все меньше остается среди нас тех, кто принимал непосредственное участие в кровопролитных боях. И такие люди, каждое их слово имеют для нас особую ценность.

Нам нужно собирать все свидетельства очевидцев войны, данные о героях и доводить их до населения. Было бы целесообразно организовать на местах, в образовательных учреждениях постоянно действующие экспозиции "Герои нашей махалли", "Защитники Родины".

При этом здесь должны быть отражены фактические данные не только об участниках Второй мировой войны, но также о солдатах и офицерах, проявивших мужество при защите нашей мирной и благополучной жизни в годы независимости.

Именно так мы сможем донести до потомков свою великую историю, передать им славные традиции мужества и отваги. Если не начать эту работу сегодня, завтра уже может быть поздно.

Пользуясь возможностью, я призываю всех вас еще глубже, еще активнее изучать историю. Эффективно противостоять различным вызовам и угрозам современного мира может лишь тот, кто делает выводы из уроков истории. Он способен объективно и справедливо оценить и нынешнюю ситуацию, и будущие процессы. В наше непростое, стремительно меняющееся время это является самым важным условием обеспечения мира, стабильности и прогресса.

Дорогие друзья!

Когда мы говорим о подвиге народа в годы войны, перед нами прежде всего предстает образ Матери. Ведь это она воспитала храбрых и отважных сыновей, которые считают защиту Родины и народа делом чести, это она больше всех испытала на себе горечь и тяготы жестокой войны.

В нашей стране немало таких стойких и терпеливых, обладающих твердой волей женщин. В годы войны именно они стали олицетворением священного образа Родины-матери.

Хочу привести один пример. До войны в поселке Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области жила семья Холмата и Зульфии Закировых. После смерти мужа Зульфия одна воспитала пятерых сыновей и дочь.

Во Второй мировой войне она потеряла всех своих сыновей – Исокджона, Ахмаджона, Мамаджона, Вахобджона, Юсуфджона.

Безусловно, не каждый способен устоять под таким жестоким ударом судьбы. Ведь для матери нет страшнее раны и сильнее боли, чем гибель детей.

Однако Зульфия Закирова смогла выдержать это немыслимое испытание. Какой непоколебимой, железной волей должен обладать человек, который пять раз подвергался таким мучительным страданиям и каждый раз, находя в себе силы, твердо вставал на ноги, чтобы жить дальше!

В этой кровавой войне овдовели четыре ее невестки, осиротели пятеро внуков. Сама она носила траур всю оставшуюся жизнь. Но ни на миг не покидали ее, придавали ей силы память о сыновьях, надежда на то, что осуществятся мечты и чаяния ее невесток и внуков.

Заботясь об их дальнейшей судьбе, Зульфия-ая говорила невесткам: "Можете устраивать свою личную жизнь, я не против". А те, следуя примеру Зульфии-ая, поддерживали ее, оставались верными своим погибшим супругам и семье.

Думаю, в этом и заключаются подлинное мужество и стойкость узбекских женщин, узбекского народа.

Это и есть ода великой любви и верности.

Вот с кого молодежь должна брать пример! Сталкиваясь с различными трудностями в жизни, молодой человек должен не терять надежду, идти только вперед, и лишь так он преодолеет любые испытания. В этом плане, несомненно, жизненный подвиг семьи Закировых может стать школой воспитания подрастающего поколения.

Как гласит народная мудрость: "Память о подвиге живет вечно". Уверен, что наша общественность поддержит предложение о том, чтобы в создаваемом в Ташкенте парке Победы установить в честь простой узбекской женщины Зульфии Закировой, ее сыновей-героев и невесток величественный памятник и назвать его "Ода стойкости".

Уважаемые участники встречи!

Происходящие сегодня в стране беспрецедентные преобразования, обновление жизни требуют от всех нас еще большей мобилизации своих сил и возможностей. Нашей главной задачей остается сохранение мира, развитие сотрудничества, взаимовыгодных и дружественных связей со всеми государствами ближнего и дальнего зарубежья, прежде всего с соседними странами. Это и впредь будет одним из приоритетных направлений внешней политики Узбекистана.

В то же время мы никогда не должны забывать, что в мире по-прежнему есть силы, стремящиеся разрушить бесценное богатство – мир, разжечь огонь войны между различными народами, усугубить национальные и религиозные конфликты. В борьбе с этими деструктивными силами решающую роль играют постоянная бдительность и внимание, сплоченность и единство нашего народа.

В этой связи мы осуществляем огромную работу по дальнейшему повышению боевой мощи и потенциала Вооруженных Сил Узбекистана – надежного защитника нашей свободной и мирной жизни, нашей независимости, укреплению единства армии и народа.

В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время особое значение приобретают воспитание молодежи в духе патриотизма, ограждение ее от воздействия различных чуждых нам идей.

Мужество и героизм, славные традиции наших уважаемых ветеранов, несомненно, всегда будут для нас лучшим примером в успешной реализации таких важных задач.

Мы очень дорожим вашими мудрыми советами и наставлениями, вашей практической и моральной поддержкой в проведении реформ, цель которых – обеспечить нашему народу достойную жизнь. Мы высоко ценим это и очень гордимся вами!

Пользуясь случаем, еще раз от имени народа Узбекистана и от себя лично выражаю вам глубокую признательность за сегодняшнюю свободную и мирную жизнь, чистое небо над нашей Родиной.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и достатка вашим семьям.

Поздравляю всех вас с праздником Великой Победы!".

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