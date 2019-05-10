Новый посол Грузии приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов повел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Зурабом Абдушелишвили.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, торговля и экономика, транспорт и связь, туризм, культурно-гуманитарная сфера, международное сотрудничество и развитие авиасообщения между двумя странами.

Зураб Абдушелишвили сменит в должности Константина Жгенти, который был аккредитован в Узбекистане в декабре 2013 года.

УЗИНФОРМ