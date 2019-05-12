



Узбекистан и КНР провели в Ташкенте консультации по линии МИД



ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая в Ташкенте был проведен 2-й раунд узбекско-китайских консультаций по консульско-правовым вопросам, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация МИД Китайской Народной Республики во главе с директором Консульского департамента Цуй Айминь.



В частности, в ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации Консульского договора между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, обсудили проект межправительственного Соглашения об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов двух государств, перспективы открытия визового центра КНР в Узбекистане, а также другие вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов граждан на территории государств сторон. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи