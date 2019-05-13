В МИД Узбекистана провели встречу с послом Великобритании

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании Кристофером Алланом.

Встреча была организована с целью обмена мнениями сторон по складывающейся ситуации в Афганистане, перспективам запуска межафганского мирного диалога, а также узбекско-британскому сотрудничеству на данном направлении.

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