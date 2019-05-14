



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Омана



ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Ахмад бин Саид бин Умар ал-Касирий, его принял первый заместитель главы ведомства Илхом Неъматов. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, рассмотрения предложений по расширению договорно-правовой базы сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи