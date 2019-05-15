Южная Корея сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Квоном Ён У.

В ходе встречи министр и посол подвели итоги развития диалога между двумя странами за годы нахождения Квон Ён У в должности, назвав в качестве приоритетных направлений дальнейшего развития сотрудничества политику, торговлю и экономику, инвестиции, туризм, культурно-гуманитарную сферу.

Квон Ён У был аккредитован в Ташкенте в мае 2016 года, сменив в должности Ли Ук Хена.

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