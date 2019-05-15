Глава Узбекистана провел встречу с делегацией штата Миссисипи

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией официальных и деловых кругов штата Миссисипи (США) в сфере торговли, инноваций, промышленности, сельского хозяйства и образования во главе с губернатором Ф.Брайантом.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и штатом Миссисипи в сферах сельского хозяйства и АПК, торговли и экономики, инвестиций, промышленности, транспорта, туризма, науки, образования и культуры.

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