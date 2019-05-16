Президент Узбекистана провел встречу с главой компании "ЛУКОЙЛ"

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой пребывающей с визитом в Ташкенте в рамках участия в выставке "Нефть и газ Узбекистана" делегации нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" (Россия) Вагитом Алекперовым.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития дввустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, ход реализации совместных проектов, а также практические аспекты расширения деятельности компании в Узбекистане.

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