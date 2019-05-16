Обсуждены актуальные вопросы строительства АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в стране генеральным директором российской Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов начала строительства в Узбекистане атомной электростанции. Стороны констатировали, что в настоящее время при правительстве Узбекистана создано и начало свою деятельность Агентство "Узатом", принята Концепция развития атомной энергетики в республике на ближайшие 10 лет.

В частности, завершен первый этап инженерных изысканий по выбору площадки будущей АЭС, ведется подготовка Оценки воздействия проекта на окружающую среду и технической документации в соответствии с международными требованиями.

В целях широкого информирования населения о развитии атомной энергетики и ядерных технологий вчера в здании Агентства "Узатом" был открыт Информационный центр атомных технологий.

Кроме того, с нового учебного года приступит к деятельности филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в Ташкенте.

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