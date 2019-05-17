



Погода в Узбекистане на 18 мая



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 мая, погода по прогнозам синоптиков: 18-19 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 17-19о, днем 25-27о. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 28-33о. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный. Возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 15-20о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи