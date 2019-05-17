



Главы Узбекистана и Турции провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа глав двух государств была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, науки, образования и культуры, графика и повестки предстоящих двусторонних встреч и мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи