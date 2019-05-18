



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем МВФ



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в Ташкенте директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между страной и МВФ, обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сферах торговли и экономики, инвестиций, банков и финансов, налогово-бюджетной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи