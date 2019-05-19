Глава МИД Узбекистана посетил Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым завершила двухдневный визит в Таджикистан, предпринятый с целью участия в прошедших 17-18 мая в Душанбе конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность" и 7-м Совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония", посвященных актуальным вопросам развития региона.

В рамках визита глава МИД Узбекистана был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, провел встречи с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддином Раббани, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий по вопросам общеевропейской политики безопасности и обороны, а также реагирования на кризисные ситуации Педро Серрано.

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