Погода в Узбекистане на 21 мая

Погода в Узбекистане на 21 мая20.05.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 30–32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 25–30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 30–35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 32–37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 7–12°, днем 20–25°.
УЗИНФОРМ