



Погода в Узбекистане на 21 мая



ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 15–17°, днем 30–32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 25–30°. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 30–35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 17–22°, днем 32–37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 30–35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7–12 м/с. Температура ночью 7–12°, днем 20–25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи